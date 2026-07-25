Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Final

Manuel Turizo y Lucas regresan a La Voz Kids un año después de su histórica victoria

El coach y el ganador de la pasada edición regresan al escenario de La Voz Kids en la gran final de esta edición para interpretar 'Mírame ahora', reviviendo el lugar donde levantaron el trofeo hace justo un año.

Manuel Turizo y Lucas en La Voz Kids

Manuel Turizo y Lucas regresan a La Voz Kids un año después de su histórica victoria

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

La Gran Final de La Voz Kids ha vivido un reencuentro muy especial con el regreso de Manuel Turizo y Lucas, ganador de la pasada edición. Coach y talent han vuelto al escenario donde hicieron historia para interpretar 'Mírame ahora', emocionando al público con una actuación cargada de simbolismo.

Hace justo un año, ambos celebraban juntos la victoria de Lucas en el mismo plató. Ahora, han regresado convertidos en el mejor ejemplo de que la aventura de La Voz Kids continúa mucho más allá del programa.

La complicidad sobre el escenario volvió a quedar muy presente en una actuación que despertó la nostalgia entre coaches, talents y espectadores.

El regreso de Manuel Turizo también ha servido para poner en valor el compromiso que ha mantenido con el joven artista desde el final del concurso. El cantante colombiano ha acompañado a Lucas en su crecimiento musical y lo ha llevado consigo en parte de su gira, demostrando que el vínculo que nació en La Voz Kids sigue más vivo que nunca.

Una sorpresa única que ha convertido este reencuentro en uno de los momentos más especiales de la gran final.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Manuel Turizo y Lucas en La Voz Kids

Manuel Turizo y Lucas regresan a La Voz Kids un año después de su histórica victoria

Marco en La Voz Kids

Sigue en directo la Gran Final de La Voz Kids: Ana Mena, emocionada hasta las lágrimas con la actuación de Marco

Erick en La Voz Kids

Erick deja sin palabras a La Voz Kids con una magistral versión de Rocío Jurado

Marco en La Voz Kids
Actuación | Gran Final

Marco vuelve a enamorar en la Gran Final de La Voz Kids: "Eres tan especial"

Belén Aguilera en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

Belén Aguilera aparece en la final de La Voz Kids y conquista el escenario

Evolett en La Voz Kids
Actuación | Gran Final

Evolett conmueve a todo el plató de La Voz Kids: Ana Mena y Eva González rompen a llorar

La finalista del equipo de Luis Fonsi emociona con una sobrecogedora interpretación de 'Ángel caído', de Malú, en una de las actuaciones más especiales de la Gran Final de La Voz Kids.

Triana en La Voz Kids
Actuación | Gran Final

Triana vuelve a emocionar en la gran final de La Voz Kids: "No me dejas de sorprender"

La finalista del equipo de Luis Fonsi interpreta 'La gata bajo la lluvia' en la última gala de La Voz Kids y conquista una vez más a su coach con una actuación llena de sensibilidad.

Triana, Melody y Evolett en La Voz Kids

Melody incendia el escenario de La Voz Kids junto a Triana y Evolett con 'Mujer loba'

Pablo López en La Voz Kids

Pablo López canta con todos los ganadores de La Voz Kids en una actuación histórica

Antonio Orozco, Ana Mena, Luis Fonsi y Edurne en La Voz Kids

Así arranca la gran final de La Voz Kids: ocho talents buscan alzarse con la victoria

Publicidad