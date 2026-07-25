Manuel Turizo y Lucas regresan a La Voz Kids un año después de su histórica victoria

La Gran Final de La Voz Kids ha vivido un reencuentro muy especial con el regreso de Manuel Turizo y Lucas, ganador de la pasada edición. Coach y talent han vuelto al escenario donde hicieron historia para interpretar 'Mírame ahora', emocionando al público con una actuación cargada de simbolismo.

Hace justo un año, ambos celebraban juntos la victoria de Lucas en el mismo plató. Ahora, han regresado convertidos en el mejor ejemplo de que la aventura de La Voz Kids continúa mucho más allá del programa.

La complicidad sobre el escenario volvió a quedar muy presente en una actuación que despertó la nostalgia entre coaches, talents y espectadores.

El regreso de Manuel Turizo también ha servido para poner en valor el compromiso que ha mantenido con el joven artista desde el final del concurso. El cantante colombiano ha acompañado a Lucas en su crecimiento musical y lo ha llevado consigo en parte de su gira, demostrando que el vínculo que nació en La Voz Kids sigue más vivo que nunca.

Una sorpresa única que ha convertido este reencuentro en uno de los momentos más especiales de la gran final.

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