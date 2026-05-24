No se da cuenta de que tres coaches se giran al final de su actuación en La Voz Kids

Juliette se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo en una actuación llena de sensibilidad y matices que fue creciendo poco a poco hasta conquistar a los coaches en el último segundo.

Edurne, Ana Mena y Antonio Orozco siguieron exactamente la misma estrategia durante la actuación: esperar hasta el final para pulsar el botón e intentar quedarse con la talent.

Una jugada arriesgada que dejó completamente sorprendida a Juliette cuando vio girarse las tres sillas a la vez: “¿En serio?”, reaccionó sin poder creérselo.

Sin embargo, la estrategia no terminó saliendo como esperaban los coaches. Aunque los tres lucharon por convencerla, Juliette acabó yéndose al equipo de Ana Mena.

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