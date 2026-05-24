Actuación | Audiciones
No se da cuenta de que tres coaches se giran al final de su actuación en La Voz Kids
La talent conquistó a Edurne, Ana Mena y Orozco con su versión de ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo.
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Juliette se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo en una actuación llena de sensibilidad y matices que fue creciendo poco a poco hasta conquistar a los coaches en el último segundo.
Edurne, Ana Mena y Antonio Orozco siguieron exactamente la misma estrategia durante la actuación: esperar hasta el final para pulsar el botón e intentar quedarse con la talent.
Una jugada arriesgada que dejó completamente sorprendida a Juliette cuando vio girarse las tres sillas a la vez: “¿En serio?”, reaccionó sin poder creérselo.
Sin embargo, la estrategia no terminó saliendo como esperaban los coaches. Aunque los tres lucharon por convencerla, Juliette acabó yéndose al equipo de Ana Mena.
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