Levi Díaz, ganador de 'La Voz Kids', elegido para representar a España en Eurovisión Junior 2021

Levi Díaz continúa su carrera de éxito tras coronarse como el ganador de ‘La Voz Kids 2021’. Se presentó por segunda vez en el programa tras su paso por la primera edición en Antena 3 donde no fue escogido en las Audiciones a ciegas por ningún coach: "Me he vuelto a presentar y no me rindo", reveló al volver a pisar el programa por segunda vez.

Con mucha confianza, el pequeño se subió al escenario en esta segunda edición en Antena 3 con la esperanza de que Melendi se girase con su voz por haber sido el coach que lo animó el año pasado.

En la siguiente fase, el Último Asalto, Levi Díaz, volvió a interpretar el tema de las Audiciones a ciegas, 'Warrior' de Demi Lovato. Tras su actuación, fue uno de los cuatro elegidos por Melendi para pasar a la Semifinal.

Su espectacular voz despertó gestos de admiración en todos los coaches que aplaudían su gran potencia vocal cantando el tema ‘Alive’ de Sia. Levi Díaz se ganaba con creces su puesto en la Final.

Su actuación individual en la Final dejó a todos con la boca abierta siendo una de las más recordadas en la historia de ‘La Voz Kids’. El talent interpretó el complicadísimo tema ‘Never enough’ de la banda sonora de la película ‘The greatest showman’.

Melendi no podía ocultar la cara de orgullo al escucharlo interpretar esta bonita canción. También David Bisbal, impresionado con su talento, se dirigió hacia el coach de Levi para elogiar a su 'pupilo': "Probablemente haya sido una de las mejores actuaciones de 'La Voz' en general".

Y ahora Levi Díaz ha dado otro gran paso en su carrera profesional: representar a España en Eurovisión Junior 2021. ¡Enhorabuena Levi!