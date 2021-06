Los coaches de ‘La Voz Kids’ cierran equipos en una inolvidable noche de Audiciones a ciegas

Finaliza la primera fase de ‘La Voz Kids’ y con ella, ya conocemos a los cuatro equipos que han formado los coaches durante las seis Audiciones a ciegas.

David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi ya tienen a sus quince niños y están dispuestos a trabajar y emocionar con cada una de las voces de los talents para descubrir entre cuáles de los sesenta, está el ganador de la edición.

Repasa las últimas voces que han conseguido cada uno de los coaches para completar su ‘team’. Además, recuerda los grandes momentos de una noche inolvidable para los niños en la que muchos pudieron cumplir su sueño de cantar al lado de los coaches. David Bisbal compartió escenario con cinco de los talents y Rosario Flores también acompañó a una de las niñas en un dueto sensacional.

El equipo de Vanesa Martín

"El superpoder de mi equipo es la honestidad"

Vanesa Martín fue la primera en cerrar su equipo. Con la voz de la dulce Cahaya Lovisa, completaba a sus quince niños en las Audiciones a ciegas. Luna Clerc fue la penúltima talent que consiguió tras girarse con su actuación de ‘New York State of Mind’ de Billie Joel. Tras ella, Cahaya Lovisa, cautivó a los cuatro coaches con su versión de ‘Heal the world’ de Michael Jackson. La pequeña de 7 años consiguió un pleno a pesar de no terminar su actuación, la niña comenzó a llorar en cuánto vio que los coaches giraban sus sillones.

El equipo de Melendi

"Mi equipo tiene el superpoder de enamorar"

El segundo en cerrar equipo fue Melendi. El coach asturiano consiguió las voces de Alberto Negredo, que cautivó con una bonita versión de 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega, y con el gran talentazo de Lisbel Francisco, una talent por la que luchó mucho con Rosario Flores para poder sumarla a su equipo. La joven madrileña de 13 años impresionaba cantando el tema ‘Almost is never enough’ de Ariana Grande.

El equipo de Rosario Flores

"Mi equipo tiene el superpoder de la sinceridad"

Rosario Flores ha sido la tercera en completar su equipo en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. La coach conseguía tres nuevas voces en este último programa.

Marta Fernández era la primera niña que conseguía en esta última gala, la joven brillaba en el escenario con su versión de ‘When I was your man’ de Bruno Mars. Tras sumarse al equipo de los pequeños ‘monstruos’, tuvo la oportunidad de cantar con David Bisbal el tema 'Dígale'. Al igual que con Jesús Montero, el joven sevillano de 9 años elegía pertenecer al equipo de Rosario pero también interpretó con el coach almeriense el tema ‘Me cuesta tanto olvidarte’ de Mecano emocionado a todo el plató de ‘La Voz Kids’.

El último el incorporarse a su equipo fue Santiago Padilla. Un joven madrileño de 13 años que impresionaba con el estilo lírico a la coach. Después de escucharlo cantar ‘Suo Gan’ de la banda sonora de ‘El imperio del Sol’, Rosario Flores pulsaba su botón para cerrar equipo con su voz.

Además, Rosario Flores vivió un momento muy emotivo con una de las talents que no logró entrar a ningún equipo. Daniela Petit se echaba a llorar por quedarse a las puertas del programa y la coach subió a consolarla al escenario compartiendo un pequeño trozo de canción juntas. Con mucha ternura, Daniela Petit cantaba con Rosario Flores el tema ‘La gata bajo la lluvia’ de Rocío Dúrcal. ¡Revívelo!

El equipo de David Bisbal

"Mi equipo tiene el superpoder de querer aprender"

David Bisbal fue el último en cerrar equipo en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. Además, fue el protagonista de una noche en la que cumplió el sueño de cinco talents que pidieron cantar a su lado.

Marta Fernández, Candela Camacho, Jesús Montero, Cayetana Rollán y Elieser Betancort fueron los cinco niños que compartieron un bonito dúo con el coach almeriense. Este último, el joven canario de 12 años, lograba entrar dentro de su equipo tras cantar ‘Mi princesa’ en las Audiciones a ciegas y además, poder hacer una versión única del tema al lado del propio coach.

Finalmente, David Bisbal cerraba su equipo con la dulce voz de Lucía Casani. Una joven valenciana de 13 años que cantó ‘Ya me enteré’ de Reik y conquistó al coach para poner su sello final en su ‘team’.

El resumen de equipos tras las últimas Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’:

Vanesa Martín , la primera en cerrar equipo con sus quince niños: Lola Avilés, Ferrán Amador, Julia Pascual, Nazaret Moreno, Nora Fayos, Jesús Civera, Samantha Fonseca, Carla Quesada, Marina Luque, Xoel Tarín, Carla Aucejo, Luna di Maio, Nuria Humaran, Luna Clerc y Cahaya Lovisa.

