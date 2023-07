Lola Índigo, Melendi, Rosario y David Bisbal, coaches de la próxima temporada de ‘La Voz Kids’

‘La Voz Kids’ está a punto de cerrar las puertas de su actual edición, pero el talent show de Antena 3 volverá a subir el telón en una próxima edición para la que ya tiene listos a sus coaches: Lola Índigo, Melendi, Rosario y David Bisbal serán los coaches de la siguiente edición del programa.

Lola Índigo se estrena como coach en el formato, en el que ya ha participado como Asesora. Melendi regresa al formato en el que tanto triunfó. David Bisbal y Rosario repiten un curso más intentando conseguir las mejores voces de niños para sus equipos.

‘La Voz Kids’ ha consagrado su éxito en Antena 3 y su actual edición, que emite su gran final este sábado, ha vuelto a ser líder de la noche de manera absoluta, superando al resto de ofertas durante el fin de semana. Con un 12,9% de cuota de pantalla media, el programa supera a la competencia de manera solvente un año más.

‘La Voz Kids’, como el resto de ediciones, también se podrá disfrutar fuera de España a través de Antena 3 Internacional y ATRESplayer PREMIUM Internacional.

Lola Índigo

El proyecto Lola Indigo ha sido la más grata sorpresa musical de los últimos años: ha irrumpido en el panorama musical con una serie de temas que han roto todos los récords.

Su primer álbum, ‘Akelarre’ fue número 1 en ventas en físico, digital y en streaming. En él se encontraban sus éxitos: ‘Mujer bruja’ y su primer super éxito ‘Ya no quiero ná’ entre otros.

‘La Niña’, fue su segundo álbum, con él también alcanzó el número 1 en ventas y acumuló certificaciones de Oro y Platino, como ‘La Niña de la escuela’, su tema junto a Tini y Belinda, con el que ya ha alcanzado los 145 millones de streams en Spotify.

Lola Indigo es de las pocas artistas que puede presumir de más de 15 certificaciones oficiales en sus canciones.

‘El Dragón’ es el nombre que recibe su tercer y último álbum, en el que demuestra, una vez más, que para Lola Indigo no existen límites en cuanto a su creatividad. Dentro de este álbum hay un single que destaca por su rotuno éxito. ‘El Tonto’ en colaboración con Quevedo, incluye un videoclip que ha superado todas las expectativas logrando el puesto número 1 en Tendencias en España y siendo tendencia en otros países como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, México, Guatemala, Paraguay y Costa Rica.

‘El Dragón’ de nuevo alcanzó el número 1 en la lista oficial de ventas en España y también el N1 en canciones. Además, también entró directa al #1 de Spotify España y al #121 de Spotify Global con ‘El Tonto’ ft Quevedo el primer día de debut. ‘El Dragón’ se posicionó a las pocas horas de su salida como el álbum más escuchado en Apple Music Espñaa consiguiendo el número 1.

Además, la cantante acumula premios tanto en España como en Latinoamérica: MTV Ema Winner ‘Best Spanish Act 2019’, Premios Musa Colaboración Internacional, Premio Odeón a Artista Odeón Urbano, Los40 Music Awards a Artista o grupo revelación del año, a Mejor videoclip y a Mejor directo, entre otros.

Lo que comenzó como un proyecto basado inicialmente en España, ha ido creciendo exponencialmente de forma internacional y Lola Índigo ha conseguido en su corta carrera situarse como una de las figuras femeninas más grandes, poderosas y relevantes de la música en español. Su música ya la escuchan de forma sólida en países como México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Guatemala… Prueba de ello es su éxito del Tour LATAM, el primero de la artista por América, en el que consiguió un sold out en el concierto del Teatro Vortereix de Buenos Aires, y su multitudinaria gira por España que comenzó el 6 de mayo con otro sold out en el Wizink Center de Madrid.

Melendi

Melendi es uno de los cantautores de habla hispana más destacado del momento tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sus éxitos, coreados por varias generaciones en sus siempre multitudinarios conciertos, cuentan con cifras de vértigo: miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, discos de platino y oro en multitud de países, y numerosos reconocimientos.

Ahora, y cuando se cumplen 20 años del lanzamiento de su primer disco, Melendi atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales. Terminada ya su gira Americana, en la que ha cosechado un rotundo éxito agotando prácticamente todas las fechas, Melendi vuelve a España con una nueva gira. También regresa a la pequeña pantalla, en un formato que tantas satisfacciones le ha dado y donde podremos volver a disfrutar del Melendi mas comprometido, inspirador y espontáneo.

David Bisbal

Reconocido a ambos lados del Atlántico por su carrera de 20 años. Ganador de 3 Grammy Latino, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas, entre los más de 80 galardones nacionales e internacionales que acumula. 60 Discos Platinos, 20 Discos de Oro y 11 discos de Diamante por las ventas de sus discos. Más de 5 millones de Tickets de sus más de 1000 conciertos en todo el mundo.

Ha actuado en recintos tan míticos, como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de Paris. Ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocio Jurado, Rihanna, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solis, Sebastian Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, TINI, Aitana o la estrella country norteamericana Carrie Underwood.

Acumula más de 3,5 billones de streamings de todas sus canciones destacando sus últimos éxitos ‘A Contracorriente’ con Alvaro Soler, ‘Dos veces’ con Luis Fonsi, ‘Vuelve, vuelve’ con Danna Paola , ‘A partir de hoy’ con Sebastian Yatra, ‘Perdón’ con Greeicy, ‘Bésame’ con Juan Magán, ‘Abriré la Puerta’ junto a Alejandro Fernandez o ‘Tears of Gold’ (feat Carrie Underwood) o el exitoso ‘Si tú la quieres’ con Aitana que alcanza ya los 80 millones de views. El éxito ‘Si tú la quieres’ obtuvo certificación de Oro en España por vender más de 20.000 copias.

Con 3 Millones de subscriptores en su canal de Youtube, supera la cifra de 1.2 billones de vistas de sus videos. Uno de los artistas españoles con más fans y seguidores en sus redes sociales, en las que alcanza los 23,6 millones.

Embajador de Unicef España para todo el mundo. Destaca su enorme labor social y humanitaria a nivel nacional e internacional. Recientemente ha participado junto a Su Majestad La Reina y otras personalidades de la celebración del 75 aniversario de la organización.

El pasado mes de abril 2023 en la octava edición de los Latin American Music Awards – Las Vegas, David Bisbal recibió el premio especial LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS: PIONEER en reconocimiento a su brillante carrera de 20 años, galardones que se suman a su nombramiento como ‘Hijo predilecto de la ciudad de Almería” e ‘Hijo predilecto de Andalucía’ en febrero 2023.

Acaba de lanzar su nuevo sencillo ‘Ay, Ay, Ay’, una bachata con aires flamencos y junto con el single “Ajedrez” son un adelanto del que será su nuevo álbum ‘Me siento vivo’ y que da nombre a la gira. Algo novedoso en esta gira es la presentación en directo de estos dos nuevos temas antes de la salida del álbum.

Su último disco, ‘En tus planes’, supera ya el triple platino en España y varios países latinoamericanos, siendo número 1 de la lista de ventas en nuestro país durante 4 semanas consecutivas.

El artista almeriense despliega toda su artillería para asaltar con fuerza un 2023 que precede a un año cargado de éxitos y hazañas históricas, como la celebración de su 20º aniversario en un concierto inolvidable ante más de 20.000 personas que abarrotaban el Power House Stadium en su ciudad natal.

Este año, además de un nuevo álbum, tras cosechar 20 sold outs en las 20 noches de concierto del Umusic Hotel Teatro Albéniz, el artista almeriense arrasó en su primer concierto en Calviá, el pasado sábado 17 de junio dando así el pistoletazo del inició de gira ‘Me Siento Vivo’ Tour 2023 con la que recorrerá la geografía española y Latinoamérica.

Rosario

El 4 de Noviembre de 1963, ‘La Faraona’, como se conocía por entonces a la gran Lola Flores, hacía un pequeño parón en su meteórica y exitosa carrera artística, para traer al mundo su tercer hijo, fruto de su matrimonio con Antonio González, más conocido como ‘El Pescaílla’. Rosario fue el nombre que se le puso a la pequeña.

Rosario tuvo su primer a cercamiento con el mundo del espectáculo a los cinco años, al participar como actriz en varias películas y series de televisión, posteriormente y ya en plena adolescencia protagonizó películas como “Calé”, la gran obra de Federico García Lorca, “Mariana Pineda”, y la película “Colegas” de Eloy de la Iglesia, junto a su hermano Antonio.

Pero Rosario lleva la música y el baile en la sangre, y en 1984 hace su primera incursión en el mundo de la música con un mini LP ‘Vuela de noche’. Más tarde, en 1992, graba el que se considera su primer disco, ‘De Ley’, compuesto en su mayoría por su hermano Antonio y que lograría un gran éxito gracias a canciones como ‘Mi gato’ o ‘Sabor, sabor’, títulos que ya forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. En 1994 repite éxito de crítica y ventas con ‘Siento’, de nuevo compuesto en su mayoría por su hermano Antonio y producido por Fernando Illán.

En 1996 ve la luz su tercer disco ‘Mucho por vivir’, un claro homenaje a la memoria de su hermano, muestra de ello es la canción extraída como primer single “Qué bonito”, escrita y compuesta por Rosario y que se convierte en su claro éxito personal. De este disco se venden más de 400.000 copias en nuestro país.

Después del éxito obtenido con sus tres primeros discos, llegando a vender cerca del millón de copias en España, Rosario decide introducirse de lleno en el rock sin perder sus raíces gitanas y es así como ‘Jugar a la locura’ aparece en 1999. Este es un disco arriesgado al que Rosario aporta la composición de diez de sus once canciones y logra por vez primera ser nominada al Grammy Latino.

En 2001 se edita ‘Muchas Flores’, quizás el disco más rumbero y que más la identifica de todos los aparecidos hasta el momento, donde la artista recupera sus raíces gitanas más puras, versionando dos canciones que popularizó su madre junto a El Pescaílla, ‘La Casa en el aire’ y ‘Meneíto’. Todo un homenaje a la rumba catalana y, por ende, a su padre en la canción que abre el disco ‘Al son del tambor’.

Después llegó ‘De mil colores’ con temas compuestos en su mayoría por Rosario. Canciones donde se fusionan magistralmente la rumba y la bossa nova, la guitarra flamenca y el tres cubano, el funk y la balada. De nuevo con este disco Rosario es galardonada con un premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Pop Femenino.

En 2006, se lanzaba al mercado su octavo disco ‘Contigo me voy’, siendo este uno de sus trabajos más maduros y coherentes. Y dos años más tarde Rosario publica su noveno disco ‘Parte de mí’, un disco de versiones que supone un viaje por su ‘universo musical’. La banda sonora de su vida y un homenaje a las canciones que le han llenado el alma. Con este disco Rosario consigue un gran éxito de ventas y crítica. El disco muy pronto se certifica el Disco de Platino en España y se mantiene entre los discos más vendidos. Con ‘Parte de mí’, Rosario logra que de nuevo la nominen para el Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop Femenino del Año 2008. Entre otros galardones, ‘Parte de mi’ consigue también un Premio Ondas de la Música 2008 al mejor álbum del año, una nominación a los premios 40 principales 2008 como Mejor Álbum y una nominación como Mejor Artista del Año. Este mismo año le conceden también el premio Cadena Dial 2008 por Mejor Álbum, y el premio Micrófono de Oro 2009 en la Categoría de Música.

En noviembre de 2009, un nuevo proyecto discográfico sale a la luz, un nuevo disco de versiones titulado “Cuéntame”, dónde Rosario recopila grandes temas de las décadas de los ‘70s y ’80s, y que forman parte de la banda sonora de la serie de TVE ‘Cuéntame cómo pasó’. Por este disco Rosario recibió en 2010 la nominación al Grammy Latino como Mejor Artista Vocal Femenina.

En 2010 Rosario viaja a Los Ángeles a grabar y dar forma a once de las canciones que ha compuesto en los tres últimos años. Es aquí donde Rosario da vida a ‘Raskatriski’ título que da nombre a una rumba catalana que la artista rescata de su infancia en recuerdo a un ritmo que se bailaba en su casa. Un álbum compuesto por 11 canciones compuestas por ella donde la artista vuelve a sus orígenes y reivindica el sonido ‘Gypsy Funky’ en una mezcla explosiva de rumbas, funky, soul, bossanova y baladas al más puro estilo Rosario.

2013 es el año del regreso a nivel discográfico, evolucionando una vez más y mostrando ese mestizaje que forma parte de su música. El tema ‘Yo Me Niego’ muestra influencias claras de sus raíces fusionadas con sonidos soul, en uno de los temas más aplaudidos del año. Su álbum ‘Rosario’ fue nominado a los Grammys en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo, y con él, recorrió España y Latinoamérica, en otra de sus exitosas giras.

En noviembre de 2016 lanzó su nuevo álbum de estudio ‘Gloria a ti’, con un claro retorno a las influencias del flamenco y un sentido homenaje a su familia, retomando la voz de su hermano para una canción a dúo, y uno de los vestidos de su madre que aparece en la portada del disco.

El año 2017 fue un año muy activo en el que se dedicó a presentar su disco en México, Costa Rica, Estados Unidos, México y, por supuesto, España. A final de 2017, Rosario lanzó un álbum en directo ‘Noche de Gloria en el Teatro Real’ donde canta sus mejores éxitos y se acompaña de algunos de los mejores artistas españoles.

En 2021, Rosario publicó su nuevo disco de estudio: ‘Te lo digo todo y no te digo na’ es, en palabras de Rosario, “una renovación, muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez. Una vez terminado me he dado cuenta de que estoy ante un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo. En 2022, Rosario vuelve a los escenarios de España y el resto del mundo, enseñando lo mejor de su repertorio y repasando los temas de su nuevo disco en la gira ‘Te lo digo todo y no te digo na’.