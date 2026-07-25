Martina deslumbra en la gran final de La Voz Kids y deja a Edurne sin palabras

Martina ha vuelto a dar un paso más en la gran final de La Voz Kids. La talent del equipo de Edurne ha escogido 'Sola otra vez', de Céline Dion, para defender una actuación de enorme exigencia vocal con la que ha conquistado al público y a los coaches desde el primer instante.

Con una interpretación llena de fuerza, control y emoción, la finalista brilló sobre el escenario y confirmó el crecimiento que ha experimentado a lo largo de toda la edición. Su capacidad para afrontar un tema tan complejo con tanta naturalidad provocó una gran ovación al finalizar su actuación.

Edurne no pudo ocultar el orgullo que siente por su talent y quiso reconocer su evolución con unas palabras muy sinceras: "Me dejas alucinada, tienes una cosa... En los ensayos lo haces bien, pero llega la gala y explotas", aseguró la coach. Un elogio que resume el recorrido de Martina en La Voz Kids, donde ha demostrado gala tras gala que sabe crecerse en los momentos más importantes.

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