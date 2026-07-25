La canción que une a Leire con Martina y Mía en la Gran Final de La Voz Kids

Antes de afrontar una de las decisiones más importantes de toda la edición, Edurne ha vivido un momento de lo más especial junto a sus dos finalistas. Martina y Mía se han unido a Leire Martínez sobre el escenario de La Voz Kids para interpretar 'Jueves', regalando al público una actuación cargada de emoción.

Las tres artistas han conectado desde el primer instante, ofreciendo una versión íntima y muy delicada de la conocida canción. ¡Qué momentazo!

Con esta actuación, Leire Martínez volvió a demostrar el importante papel que ha desempeñado durante la edición como asesora del equipo de Edurne. La asesora no ha querido perder la oportunidad de quedarse con Edurne para vivir uno de los momentos más difíciles de la edición: ¡Elegir a un único finalista de su equipo!

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