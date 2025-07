Bisbal, enamorado del talento de Emilio en la final de La Voz Kids: “El sueño es cantar como tú cantas”

David Bisbal no pudo contener la emoción tras la actuación de Emilio en la final de La Voz Kids. El talent, que interpretó 'Mi marciana' de Alejandro Sanz con su característico estilo flamenco, volvió a conquistar a su coach con una actuación llena de alma y verdad.

“Yo solamente he cerrado los ojos y he escuchado tu voz perfecta, llorando, dando las notas lloradas que a mí tanto me gustan en este género tan nuestro…”, confesó Bisbal, visiblemente emocionado.

Pero fue al terminar cuando Bisbal dejó una de las frases más especiales de la noche: “El sueño no es que te den una oportunidad de grabar un single o algo así… El sueño es cantar como tú cantas”.

Con esa frase, y con la voz entrecortada, Bisbal resumió lo que Emilio ha significado para él en esta edición. Un pequeño gran artista que no solo ha brillado sobre el escenario, sino que ha emocionado a todo un país con su manera de sentir el flamenco. ¡Dale al play para ver este momentazo!