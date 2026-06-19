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Mejores momentos | 19 de junio

Powerlifting, el deporte que se le resiste a Joaquín Padilla: “Lo de muerto lo llevo guay”

“¿Kilos?”, pregunta, asombrado, el cantante de la banda de La ruleta de la suerte cuando Carmen comenta el peso que levanta.

Powerlifting, el deporte que se le resiste a Joaquín Padilla

Powerlifting, el deporte que se le resiste a Joaquín Padilla: “Lo de muerto lo llevo guay”

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Jorge Fernández ha puesto en evidencia el compromiso de Joaquín Padilla con el powerlifting. En las presentaciones de este programa de La ruleta de la suerte, Carmen ha explicado que practica este deporte y el presentador ha bromeado con el número de veces que Joaquín ha empezado y dejado de practicarlo.

Cuando Carmen ha contado los pesos que levanta en cada modalidad, Joaquín se ha quedado asombrado. “¿Kilos?”, ha preguntado bromeando.

“Lo de muerto lo llevo guay”, ha bromeado Joaquín cuando la concursante ha hablado sobre el peso muerto, despertando las risas del presentador. ¡No te pierdas el vídeo!

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