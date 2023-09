El TOP 3 de los momentazos que se han vivido en La ruleta de la suerte esta semana

Esta semana se han vivido momentos emocionantes en La ruleta de la suerte, y es que este concurso siempre nos deja más de una sonrisa o un suspiro en el recuerdo.

Jorge Fernández y Laura Moure comenzaban el primer programa de la semana cambiando su recorrido habitual al salir al plató. ¿Por qué? Tenían una sorpresa preparada para su compañero Cardín, el cámara encargado de la steadicam en La ruleta de la suerte.

Cardín cumplía 60 años y todo el equipo le había preparado un bonito homenaje. La banda comenzó a tocar Cumpleaños Feliz, y Jorge Fernández le dedicó unas bonitas palabras que emocionaron a Cardín y a todos los presentes. ¡Fue un momento maravilloso!

El mismo Jorge Fernández nos daba otra sorpresa durante otro programa al desvelar a qué se dedicaba antes de ser presentador. Y es que aunque parezca que nació siendo presentador de televisión, Jorge Fernández tuvo otra profesión en el pasado.

¡Era profesor de Educación Física! ¿Te lo imaginas? Pues no solo era profesor sino que además, nos ha contado una anécdota con algunos alumnos que no tiene desperdicio. No te pierdas el vídeo. ¡Te partirás de la risa!

Y para terminar con el Top 3 de los momentazos de la semana en La ruleta de la suerte, no te puedes perder el ataque de risa espontáneo que sufrió Jorge Fernández en pleno programa.

¡Casi no podía ni hablar de la risa! Si quieres algo que te alegre el día, tienes que ver este vídeo porque la risa se contagia y mucho.