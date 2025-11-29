Antena 3 LogoAntena3
“Tenemos muchos premios diferentes”: cita con el séptimo programa de La Ruleta de la Suerte noche

La edición especial de La ruleta de la suerte ofrece muchos premios, esta noche. ¡No te lo pierdas!

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure llega con su séptima entrega. Miles de premios estarán a disposición de los tres concursantes de esta noche.

Hay que recordar que La ruleta noche tiene un extra diferencial a la de diario, los premios son más abundantes pudiendo alcanzar hasta 100.000 euros. Todavía no ha aparecido el concursante que logre la gran hazaña, ¿será hoy?

Además, hasta la banda tiene un toque especial. Joaquín Padilla está acompañado por Tayra Teylor, haciendo un espectacular dúo musical.

No te pierdas La ruleta de la suerte noche. Esta noche a las 22:00 horas, en Antena 3.

