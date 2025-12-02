¿Una ciudad para gatos? Jorge Fernández cuenta la iniciativa de un youtuber

El panel ya había avisado que era un titular loco… pero ninguno de los concursantes imaginaba hasta qué punto. El panel decía: “Construye una ciudad en miniatura para sus gatos”.

Celia ha acertado el panel y Jorge Fernández ha explicado esta iniciativa de un chico youtuber. Todos pensaban que era una maqueta, pero nada más lejos de la realidad: los gatos cuentan con metro, hoteles y muchas más estructuras en su peculiar ciudad.

Todos se han quedado alucinando con lo que ha contado el presentador y deseando verlo en imágenes. ¡Descubre todos los detalles de la ciudad de los gatos en el vídeo de arriba!