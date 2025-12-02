Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 2 DE DICIEMBRE

¿Una ciudad para gatos? Jorge Fernández cuenta la iniciativa de un youtuber

Un panel ha llevado al presentador a compartir esta peculiar idea de un chico.

¿Una ciudad para gatos? Jorge Fernández cuenta la iniciativa de un youtuber

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

El panel ya había avisado que era un titular loco… pero ninguno de los concursantes imaginaba hasta qué punto. El panel decía: “Construye una ciudad en miniatura para sus gatos”.

Celia ha acertado el panel y Jorge Fernández ha explicado esta iniciativa de un chico youtuber. Todos pensaban que era una maqueta, pero nada más lejos de la realidad: los gatos cuentan con metro, hoteles y muchas más estructuras en su peculiar ciudad.

Todos se han quedado alucinando con lo que ha contado el presentador y deseando verlo en imágenes. ¡Descubre todos los detalles de la ciudad de los gatos en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Abierto el casting para participar en la segunda temporada de Juego de pelotas

Abierto el casting para participar en la segunda temporada de Juego de pelotas

¿Qué opina Félix Revuelta el presidente de Naturhouse de la petición de apoyo a los empresarios de Feijóo?

El presidente de Naturhouse Félix Revuelta: "Me parece perfecto que Feijóo nos pida ayuda para interceder con Junts"

La maldición de los gajos golpea a Javi en La ruleta de la suerte

La maldición de los gajos golpea a Javi en La ruleta de la suerte

Lolita
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos el lado más personal de Lolita Flores

Análisis de la cuenta de Twitter de Ábalos.
LAS REDES DE ÁBALOS

El politólogo Javier Sánchez cree que Ábalos sigue una estrategia comunicativa profesional y coordinada desde prisión: "No son simpatizantes, es una consultoría profesional"

¿Una ciudad para gatos? Jorge Fernández cuenta la iniciativa de un youtuber
MEJORES MOMENTOS | 2 DE DICIEMBRE

¿Una ciudad para gatos? Jorge Fernández cuenta la iniciativa de un youtuber

Un panel ha llevado al presentador a compartir esta peculiar idea de un chico.

Celia sorprende con su voz en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 2 DE DICIEMBRE

Celia sorprende con su voz en La ruleta de la suerte

La concursante del atril rojo ha demostrado un impresionante talento para cantar.

Agresión a un equipo de Espejo Público.

Agreden a un equipo de Espejo Público en Badalona: "Han destrozado la cámara y nos han agredido"

Vídeo mensaje Juan Carlos

El mensaje de Juan Carlos I a Susanna Griso, sobre la veracidad de su último mensaje: "Sé quien se lo aconsejó"

Médicos quemados, batas colgadas.

Insomnio, ansiedad, depresión… Más de la mitad de los jóvenes médicos están "quemados"

Publicidad