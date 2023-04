El truco de magia de Pablo que fascina a Jorge Fernández: “Se me queda cara de gilipollas”

Pablo ha sido el claro protagonista de este programa de ‘La ruleta de la suerte’. El concursante viene directo de Madrid y ha confesado ser un aficionado de la magia. Como no podía ser de otra manera, Jorge Fernández le ha pedido que demostrara sus dotes haciendo uno de sus trucos… ¡y no ha hecho uno, sino dos!

Pablo se ganaba la atención diciendo que “estaba un poco frío” y girando su cuello hasta provocar un escalofriante crujido. Todos se han quedado con la boca abierta al creer que se había hecho daño, incluso el presentador se queda tan fascinado que le pide que lo haga otra vez.

Un segundo truco conquista por completo a Jorge Fernández: el concursante le cede un cubo de Rubik para que lo intente resolver, pero le es imposible. Sin embargo, Pablo sorprende con un nuevo truco: clona exactamente el mismo cubo que el de Jorge con los colores exactamente idénticos en ambos. “Me encanta ver esto, pero no me gusta que me lo hagan a mí, porque se me queda cara de gilipollas”, confesaba el presentador maravillado. ¡Descubre este increíble momento!