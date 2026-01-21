Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"

Toca el Panel de la Letra Oculta en La ruleta de la suerte y los tres concursantes luchan por acertarla para llevarse el supercomodín.

Pero en esta ocasión ha sido la del atril amarillo la que ha tenido más suerte porque, en primer lugar ha conseguido el gajo del Me lo quedo para después hacerse con la Doble Letra.

Sin embargo, antes de tener la posibilidad de usar alguno de estos gajos, Marisa ha multiplicado por 100 euros las 6 L que escondía el panel y que además era la letra oculta.

Finalmente, Marisa ha conseguido resolver por 700 euros y el supercomodín. ¡Enhorabuena!