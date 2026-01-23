Ester, al resolver por 3.500 eurazos: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”

La concursante del atril rojo ha tenido una suerte increíble durante todo el programa.

Lejos del pique que hay entre Andrea e Iker, sus compañeros de atril, Ester ha mantenido la calma jugando con buen ánimo en todo momento. ¿Será cuestión de karma como dice la del atril azul?

Después de caer en el gajo de los 1.000 euros cualquiera diría que sí, porque ha llegado a acumular 3.2000 en su atril justo en el momento de resolver el panel.

La tensión ha llegado al tope cuando Jorge Fernández se ha mantenido en silencio dejando a Ester en vilo: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”.

