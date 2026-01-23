Antena3
Mejores momentos | 23 de enero

Ester, al resolver por 3.500 eurazos: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”

Llega el momento de resolver por un dineral y la tensión se palpa en el plató ante el silencio de Jorge Fernández.

Ester, al resolver por 3.500 eurazos: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”

La concursante del atril rojo ha tenido una suerte increíble durante todo el programa.

Lejos del pique que hay entre Andrea e Iker, sus compañeros de atril, Ester ha mantenido la calma jugando con buen ánimo en todo momento. ¿Será cuestión de karma como dice la del atril azul?

Después de caer en el gajo de los 1.000 euros cualquiera diría que sí, porque ha llegado a acumular 3.2000 en su atril justo en el momento de resolver el panel.

La tensión ha llegado al tope cuando Jorge Fernández se ha mantenido en silencio dejando a Ester en vilo: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”.

¡No te pierdas el momentazo del día!

Superviviente de los trenes del Alvia.

"Le hicimos el torniquete con las manos, como pudimos": Los primeros auxilios improvisados tras el accidente de tren de Adamuz

El pique de Andrea e Iker salpica a Ester: “Esto se llama Karma instantáneo”

El mensaje de Jorge Fernández al público de La ruleta: “Le estáis agobiando”
Rollitos de salmón con aguacate y arroz
Para 4 personas

Arguiñano, maravillado con los rollitos de salmón con aguacate y arroz: "Se hace muy fácil y es un aperitivo perfecto"

'Felisuco' critica la subida de precios.
Choque de trenes

La dura reflexión de 'Felisuco' tras el accidente de tren de Adamuz: "Es la expresión máxima de la miseria humana"

El choque de trenes en Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 45 víctimas mortales provocando cortes en las conexiones ferroviarias con Andalucía. Esto ha provocado la subida de precios de otros medios de transporte. 'Felisuco' analiza la subida de los precios.

Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"
Para 4 personas

Jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, de Arguiñano: "Una receta espectacular para el fin de semana"

Si quieres hacer esta receta de jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata, Arguiñano recomienda que se lo encargues antes a tu carnicero.

La odisea de viajar de Madrid a Cataluña tras el accidente.

Así viajamos de Córdoba a Madrid tras la tragedia del choque de trenes de Adamuz

Nogueras ok

Miriam Nogueras sobre las comparecencias tras los accidentes de tren: "¿Qué más tiene que pasar para que haya dimisiones?"

Análisis de la tragedia de Adamuz.

¿Hay personal y ‘trenes auscultadores’ suficientes para vigilar las vías de Alta Velocidad?

