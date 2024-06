La suerte no acompaña a nuestros concursantes: Miguel Ángel y María cometen el mismo error

Hoy teníamos los nervios a flor de piel en el programa y se notaba en nuestros concursantes. “Me estoy luciendo con las consonantes”, dice Miguel Ángel al equivocarse por segunda vez en una letra que ya habían dicho sus compañeras.

Y no solo ha sido Miguel Ángel el que ha cometido un error de este estilo, si no que María, seguidamente, ha dicho exactamente la misma letra. Se ve que la ‘s’ de suerte hoy no les acompaña.

A pesar de los errores nuestros concursantes no pierden la esperanza de llevarse algo de dinero a casa. ¿Será este el fallo que no les deje pasar a la final?