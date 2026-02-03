Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

De la remontada... ¿al bote? Manu aprovecha el tropiezo de Rosa en El Rosco

Pasapalabra

Manu iguala a Rosa en un Rosco de máxima tensión... ¿y se plantea ir a por el bote?

El madrileño aprovechó el error de Rosa para alcanzar sus 22 aciertos sabiendo que ese resultado le daba la victoria, y valoró si arriesgar en busca del bote de 2.698.000 euros.

Alberto Mendo
Publicado:

El Rosco volvió a demostrar el nivel de exigencia entre Manu y Rosa. La coruñesa sufrió una de sus escasas 'rosadas', aunque logró llegar a 22 aciertos. Ambos terminaron la primera vuelta empatados con 19, manteniendo la igualdad casi intacta.

Rosa decidió no volver a arriesgar y se plantó con 22 respuestas correctas. Manu, con tres menos, inició la remontada y alcanzó ese listón. Roberto Leal recordó entonces que el madrileño incluso conservaba opciones de lanzarse a por el bote de 2.698.000 euros en un final de enorme tensión en Pasapalabra.

Antena 3» Vídeos