Mejores momentos | 4 de septiembre
Jorge Fernández, sorprendido ante el tremendo despiste de Julio: “¡No hace falta!”
El concursante ha elegido comprar una vocal cuando ya estaban todas puestas y, por este lapsus, ha perdido toda su jugada.
Cachi ha caído en el gajo de Todas las vocales, lo ha usado, pero finalmente ha perdido el turno. Éste ha pasado a ser de Julio, quién ha querido comprar la letra A... ¡cuando ya todas las vocales estaban puestas!
Jorge Fernández le ha respondido: “¡No hace falta porque ya está puesta!”. Este error ha condenado al concursante del atril amarillo y no le ha permitido resolver el panel con los 325 euros que tenía acumulados.
