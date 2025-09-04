Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 4 de septiembre

Jorge Fernández, sorprendido ante el tremendo despiste de Julio: “¡No hace falta!”

El concursante ha elegido comprar una vocal cuando ya estaban todas puestas y, por este lapsus, ha perdido toda su jugada.

Arancha Mela
Cachi ha caído en el gajo de Todas las vocales, lo ha usado, pero finalmente ha perdido el turno. Éste ha pasado a ser de Julio, quién ha querido comprar la letra A... ¡cuando ya todas las vocales estaban puestas!

Jorge Fernández le ha respondido: “¡No hace falta porque ya está puesta!”. Este error ha condenado al concursante del atril amarillo y no le ha permitido resolver el panel con los 325 euros que tenía acumulados.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

¡Qué puntería! Álvaro consigue caer el Bote y se lleva un total de 4.075 euros

Cachi se atreve con el gajo Exprés y resuelve un panel que parecía imposible de resolver

Jorge Fernández, sorprendido ante el tremendo despiste de Julio: “¡No hace falta!”

Negociador de la Policía Nacional
Negociadores

Rehenes, suicidas, secuestradores… Así trabaja un negociador de la Policía

Marcos de Quinto pide al Rey evitar sonreir al Fiscal General
Fiscal General

Marcos de Quinto pide al Rey intervenir ante "el destrozo de las instituciones"

Padre Ángel
Israel

El padre Ángel cuenta desde Jordania la realidad de los niños a los que ayuda tras salir de Gaza: "Uno ha sido mordido por uno de los perros"

El sacerdote se encentra en Jordania ayudando a las familias de Gaza que han tenido que abandonar la ciudad por culpa de la guerra.

Postre exprés de Karlos Arguiñano: mousse de chocolate con chantilly
Para 4 personas

Mousse de chocolate con chantilly de Arguiñano: un postre delicioso

La calidad del chocolate determinará en gran manera el resultado final de este postre. Es preferible usar un chocolate con un alto contenido de cacao para este mousse.

Karlos Arguiñano: conejo al tomillo, una receta perfecta para el fin de semana en familia

Una receta para triunfar en familia: conejo al tomillo de Karlos Arguiñano

Alcalde Begíjar

"¿Pero estamos hablando de personas?": La viral reacción del alcalde de Begíjar por la presencia de menores migrantes en su pueblo

Testigo accidente funicular Lisboa

Mabel se salvó de milagro del accidente del funicular de Lisboa: "Mi hija dijo: 'Vamos a esperar al siguiente'"

