Jorge Fernández, sorprendido ante el tremendo despiste de Julio: “¡No hace falta!”

Cachi ha caído en el gajo de Todas las vocales, lo ha usado, pero finalmente ha perdido el turno. Éste ha pasado a ser de Julio, quién ha querido comprar la letra A... ¡cuando ya todas las vocales estaban puestas!

Jorge Fernández le ha respondido: “¡No hace falta porque ya está puesta!”. Este error ha condenado al concursante del atril amarillo y no le ha permitido resolver el panel con los 325 euros que tenía acumulados.

