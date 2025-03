Pilar se arriesga y consigue remontar coronándose como finalista: “Ha sido una tirada muy valiente”

A Pilar le daba miedo tirar por si no conseguía pasar el Pierde turno, pero ha decidido arriesgarse y lo ha conseguido por los pelos. Para superar a Eva necesita 1.050 euros y tiene 975, por lo que está a puntito de conseguirlo. Aunque se sabía el bote, ha querido ir a por todas y tratar de coronarse como finalista.

Con 1.025 euros, ya al borde de superar a su compañera, ha vuelto arriesgarse y ha caído en la casilla de los 150 euros consiguiendo pasar a la final: “Ha sido una tirada muy valiente”, le ha dicho Jorge Fernández, y es que Pilar tenía el Pierde turno en su tirada y no tenía Comodín.

En un santiamén se ha hecho con 1.475 eurazos, y aunque ha dudado bastante en si arriesgarse o no cuando tenía 1.025 euros, no ha podido tomar mejor decisión porque ha conseguido pasar a la gran final ¡Vaya panelazo! Pilar ha brillado y hoy ha sido la que se ha llevado la corona con el panel final.

Sergio, en cambio, no ha tenido la misma suerte. El matemático que había dejado temblando a sus compañeras con utilizar los trucos y las estadísticas matemáticas, ha conseguido solo 300 euros al optar por no hacerle caso al público con el Comodín. Lo que él no sabía es que no hay mejor estrategia matemática que esa. Eva, aunque ha estado a punto de convertirse en finalista, se va a casa con 1.325 euros, que no está nada mal.

¡Vaya giro de 180 º! ¿Conseguirá Pilar llevarse un dinerito extra en la final? Dale al play para no perderte su gran jugada.