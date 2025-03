La encomiable profesión de Sergio: investiga sobre el cáncer con matemáticas

Sergio es matemático y ahora está en Ciudad Real haciendo un máster en el que está investigando el cáncer con matemáticas: “Las matemáticas sirven para todo, como no van a servir para la salud”, le ha dicho el concursante a Jorge Fernández, que no podía creer lo que estaba escuchando.

Jorge Fernández solo podía preguntarse “¿cómo?”, y es que en ¿qué cabeza cabe que exista alguna posibilidad de estudiar el cáncer con matemáticas? Pero parece que las matemáticas sirven para más de lo que uno cree cuando está en el colegio y es que para investigar acerca de la salud también son muy importantes según Sergio.

El concursante también ha aprovechado para reivindicar la importancia que tiene la ciencia y los investigadores en España: “Sin ciencia no hay futuro, a ver si nos apoyamos más”, ha dicho. Y cierto es, es de gran importancia apoyar a los investigadores para que no se vayan de este país, porque si no hay dinero, no ha trabajo.

Además, Sergio ha desvelado que va a aprovechar sus conocimientos matemáticos para resolver los paneles y ha dado alguna que otra pista: “Hay que saber la frecuencia de aparición, las estadísticas de cada consonante…”. Esto ha terminado dejando a sus compañeras temblando, y es que para no estarlo. Veremos si Sergio consigue coronarse con sus estrategias matemáticas ¡No te lo pierdas!