Nuestra concursante Andrea consigue llevarse el bote y llegar a la gran final

Nuestra concursante Valenciana, nos ha dejado claro que es ella quien hace las mejores paellas, porque le ha enseñado el mejor maestro: su padre. Ahora nos tiene que contar quien le ha enseñado a jugar a la ruleta.

Nuestra concursante comienza dudosa, no sabe si intentar resolver o seguir tirando, aunque todavía no ve el resultado del panel. Andrea le pide a Jorge cinco minutos para hacer una técnica y conseguir ver las letras que faltan, pero no lo consigue.

Finalmente, nuestra concursante decide seguir tirando y cae en el gajo del… ¡Bote! Andrea resuelve el panel y llega a la gran final con 1.900 euros en su marcador y con la ayuda final ¡Te deseamos mucha suerte!