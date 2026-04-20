Lydia se queda a 50€ de la primera ola del programa

Lydia ha cautivado al plató con su alegría y con sus problemas para encontrar el amor. Aunque la concursante del atril rojo ha confesado no tener suerte a la hora de encontrar pareja, si la está teniendo en La Ruleta de la Suerte.

La concursante ha conseguido ganar la primera prueba de velocidad del programa, logrando así sus primeros 100€. En este panel, se ha quedado a tan solo 50€ de la primera ola del programa, aunque ha prometido jugársela si hace falta más adelante.

Lydia no conseguía ver la última palabra del panel cuando prácticamente todo el público ya sabía la respuesta. Jorge Fernández ha querido restarle valor haciendo referencia a la pista: ‘Un día eres joven y al otro…’, añadiendo: “Es una clara demostración de que no se ha hecho mayor”.