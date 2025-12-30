Antena3
La carta a los Reyes Magos de Miriam González Clegg: "Pediría que quitásemos el obstáculo más grande que tenemos en el país"

La abogada Miriam González Clegg, presidenta de la plataforma 'España Mejor', nos cuenta sus deseos políticos para este 2026.

La carta a los Reyes Magos de Miriam González Clegg

Ana Gómez
Abogada de prestigio, durante años fue conocida por ser la esposa del viceprimer ministro del Reino Unido. Hoy Miriam González Clegg, como presidenta de la plataforma "España Mejor" nos cuenta en Espejo Público qué es lo que más le preocupa de nuestro país: "España está en una situación de mucha parálisis durante muchos años, no solamente los de este último Gobierno, sino que llevan mucho tiempo ya sin reformas, sin engancharnos a toda la nueva ola económica donde están corriendo como locos otros países.

"Hay que ponerse a limpiar para poder avanzar"

Miriam González tiene muy claro qué les pediría en su carta a los Reyes Magos: "Yo lo que pediría es que quitásemos el obstáculo más grande que tenemos en el país para poder tener una estrategia de futuro, que es limpiar el sistema". La presidenta de "España Mejor" señala que "tenemos toda la energía política puesta en el serial de las cosas que hacen los unos mal, los otros, los que roban unos, lo que roba otros. Pues hay que pasar de ahí a una estrategia de futuro y para eso no vale solamente cambios de cara"

"Nos falla que tenemos unos partidos políticos con muchísimo poder y muy pocos controles"

¿Qué falla en el sistema?

Miriam González Clegg ha asegurado en el plató de Espejo Público saber qué es lo que falla en el sistema, "porque hemos tenido corrupción prácticamente con todos los gobiernos". La presidenta de "España Mejor" ha señalado que "tenemos un péndulo de corrupción ligada a la financiación ilegal en muchos casos que viene de la contratación pública".

"Tenemos un péndulo de corrupción ligada a la financiación ilegal en muchos casos que viene de la contratación púbica"

González Clegg destaca además que "nos falla que tenemos unos partidos políticos con muchísimo poder y muy pocos controles" y define el problema como una plaga: "tenemos gente de carnet infiltrados por todo el sistema del país, tenemos aforamiento, tenemos politización del Consejo General del Poder Judicial, no tenemos una agencia de corrupción efectiva que sirva para prevenir la corrupción". Tras esta larga lista de problemas, Miriam González Clegg tiene clara cuál sería la solución: "Hay que ponerse a limpiar para poder avanzar".

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

