Un giro inesperado deja a Raúl sin 1.325 euros

Este panel decía: “Adoro la feria: sueño con subir gratis a todas las atracciones”. Todo apuntaba a que Raúl, el concursante del atril azul, sería quien lo resolviera. Además, acumulaba ya una importante cantidad de dinero.

Sin embargo, cuando estaba a punto de llevarse 1.325 euros, todo ha cambiado de forma inesperada. La ruleta se ha detenido en el temido gajo de ‘Pierde turno’, convirtiéndose en una auténtica maldición para él.

El turno ha pasado a otro de los concursantes y Jorge Fernández no ha podido evitar lamentar lo ocurrido. ¡Revive este momento completo en el vídeo de arriba!