Una receta sabrosa y reconfortante de Karlos Arguiñano: crema de acelgas con costrones de pan y piñones

Las acelgas son una verdura cargada de nutrientes que a veces pasa desapercibida, pero merece un lugar fijo en tu cocina.

Si quieres evitar frituras, puedes tostar los costrones de pan en el horno.

Ingredientes, para 4 personas

6 acelgas

1 cebolla grande

1 patata

30 g de piñones

3 quesitos

6 rebanadas de pan

1 l de caldo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Crema de acelgas | antena3.com

Elaboración

Calienta la olla rápida con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala en dados, introdúcela en la olla y rehógala a fuego medio durante 5 minutos. Enjuaga las acelgas, trocéalas e introdúcelas en la olla. Pela la patata, trocéala (cascándola) y agrégala. Sazona y rehoga las hortalizas. Vierte el caldo, cierra la olla y cocina los ingredientes durante 5 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Enjuaga las acelgas, trocéalas e introdúcelas en la olla | antena3.com

Pasa los ingredientes al vaso batidor, incorpora los quesitos y tritura todo bien hasta que consigas una crema homogénea.

Calienta una sartén sin aceite, introduce los piñones y saltéalos a fuego suave hasta que se doren. Reserva.

Calienta una sartén sin aceite, introduce los piñones | antena3.com

Vierte 6-8 cucharadas de aceite a la sartén. Corta las rebanadas de pan en daditos Y fríelos hasta que se doren. Retira y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Reparte la crema en 4 platos hondos y salpícalos con los piñones y los costrones de pan. Decora los platos con unas hojas de perejil.