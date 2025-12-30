Para 4 personas
Una receta sabrosa y reconfortante de Karlos Arguiñano: crema de acelgas con costrones de pan y piñones
Esta crema de acelgas con costrones de pan y piñones que ha elaborado Karlos Arguiñano no solo es reconfortante y sabrosa, sino también un plato que nutre, fortalece y llena sin pesadez.
Las acelgas son una verdura cargada de nutrientes que a veces pasa desapercibida, pero merece un lugar fijo en tu cocina.
Si quieres evitar frituras, puedes tostar los costrones de pan en el horno.
Ingredientes, para 4 personas
- 6 acelgas
- 1 cebolla grande
- 1 patata
- 30 g de piñones
- 3 quesitos
- 6 rebanadas de pan
- 1 l de caldo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta la olla rápida con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala en dados, introdúcela en la olla y rehógala a fuego medio durante 5 minutos. Enjuaga las acelgas, trocéalas e introdúcelas en la olla. Pela la patata, trocéala (cascándola) y agrégala. Sazona y rehoga las hortalizas. Vierte el caldo, cierra la olla y cocina los ingredientes durante 5 minutos a partir del momento en que suba la válvula.
Pasa los ingredientes al vaso batidor, incorpora los quesitos y tritura todo bien hasta que consigas una crema homogénea.
Calienta una sartén sin aceite, introduce los piñones y saltéalos a fuego suave hasta que se doren. Reserva.
Vierte 6-8 cucharadas de aceite a la sartén. Corta las rebanadas de pan en daditos Y fríelos hasta que se doren. Retira y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.
Reparte la crema en 4 platos hondos y salpícalos con los piñones y los costrones de pan. Decora los platos con unas hojas de perejil.
