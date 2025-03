Jota toma la delantera: el concursante consigue resolver el panel sin ningún esfuerzo

Ale ha caído en la casilla del Me lo quedo y la ha levantado con mucha alegría. La concursante ya empezaba a coger carrerilla, pero como no veía bien la respuesta ha seguido tirando y ha caído en el Se lo doy.

A pesar de que Cris le ha pedido a su compañera una mano, Ale ha decidido darle todo a Jota, y le ha venido que ni pintado, porque seguidamente Ale ha perdido el turno y se lo ha pasado a su compañero.

Con los 350 euros y el gajo del Me lo quedo que le ha dado su compañera, estaba decidido a resolver. Pero Jota ha conseguido llevarse un plus ya que, gracias al público, ha utilizado el Me lo quedo con Cris y ha sumado un premio: una cámara digital instantánea de 150 euros, el Empiezo yo y 25 euritos más a su bote.

No ha habido ola, ¡pero seguro que esta suerte no se la esperaba! El panel ha abierto debate y Jorge Fernández y Ale han discutido sobre cómo les sienta que les echen más o menos años. Aunque al presentador no le disgusta que le echen menos edad, a Ale parece ser que sí.

¡Enhorabuena Jota! Y es que, ¡qué bien sienta llevarte dinerito de esta manera! Dale al play para no perderte esta jugada.