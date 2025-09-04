Marcos de Quinto pide al Rey intervenir ante "el destrozo de las instituciones"

Marcos de Quinto, empresario y exdiputado en el Congreso por Ciudadanos, pide al Rey "un gesto" a propósito del acto en el que Felipe VI ha coincidido con el Fiscal General del Estado en el acto de Apertura del Año Judicial. Lo ha pedido en la red social X y lo ha explicado en el programa Espejo Público.

El exdiputado explica que hace esta petición porque "el Rey ha demostrado un absoluta firmeza contra la corrupción; tiene apartado a su padre, el rey emérito, sin estar siquiera imputado en ningún tipo de delito, e incluso a su hermana Cristina, que fue juzgada y absuelta, y pese a eso, para que no existiera ninguna sombra mantiene una gran distancia con esos miembros de su familia".

"Sorprende que muchas veces se le vea sonriendo en actos en lo que está presente Begoña Gómez, imputada por cinco delitos, y sorprendería que se le vea sonriendo cuando está con el Fiscal General del Estado, que está imputado por un delito muy importante", ha señalado.

En su perfil en la red social X, De Quinto escribía: "Solicito (encarecida y respetuosamente) a Felipe VI que, de verse forzado a coincidir en acto oficial con el sinvergüenza del Fiscal General, al menos no se le vea sonriendo". Ante la aparente frialdad del Rey este miércoles, al recibir al fiscal general para que le hiciera entrega de la Memoria de la Fiscalía de este año, el empresario y político responde: "Agradezco mucho que el Rey no estuviera sonriendo".

En su intervención en Espejo Público, Marcos de Quinto ha recordado que la Constitución señala que el rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones. "Y en la actualidad -, añade De Quinto-, las instituciones no están funcionando como debieran, en el Parlamento no se debaten las leyes, sino que se hace en Waterloo o en Suiza; tampoco el Congreso ejerce sus funciones de control del Ejecutivo; y el poder judicial está siendo atacado gravemente por el Ejecutivo". Tras esto, hace su propuesta: "El Rey sí podría ejercer esa función de arbitrar y moderar, que podría ser llamando a la Zarzuela a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado y a personas del poder judicial, de la oposición y del Ejecutivo para tratar, no sé de qué manera, que arbitre y modere porque la situación en España es muy compleja".

"El Gobierno está destrozando las instituciones"

"Yo, como monárquico, quiero que el Rey actúe, haga un guiño, un gesto, porque en estos momentos el Gobierno está destrozando las instituciones de este país", considera el empresario, tras valorar positivamente que Alberto Núñez Feijóo haya anunciado que no acudirá al acto de apertura del año judicial que tendrá lugar mañana viernes en Madrid. En ese acto, como es habitual, el Fiscal General del Estado, García Ortiz, imputado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos, pronunciará un discurso ante el Rey para presentar la Memoria de la Fiscalía. "Me parece perfecto lo que ha hecho Núñez Feijóo, que no entre en ese juego que está haciendo Pedro Sánchez de poner trampas, porque siempre están poniendo trampas al jefe del estado (en referencia al acto de mañana); y hace muy bien en haber advertido al Rey", concluye De Quinto.

