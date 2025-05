Jorge consigue resolver el panel final y se lleva a casa más de 3.000 euros

Si algo le hacía ilusión a Jorge, era coronarse como finalista, ¡y lo ha conseguido! Al concursante le ha tocado la pista de los Tres sinónimos, que ha confesado que no le gustaba mucho, pero por suerte, el panel no se le ha quedado muy mal con las letras dadas, sobre todo la parte de arriba.

El concursante ha escogido las letras “N”, “C” y “D” como consonantes y la “A” como vocal: “Blando, esponjoso y mullido”: ha dicho poco a poco Jorge. Aunque estaba a dos segundos de que se le acabara el tiempo, ha conseguido resolver el panel sumando 1.500 euros más y yéndose a casa con 3.092 euros.

“Yo me estaba diciendo: ´Madre mía, veras el panel como se me da mal´”: decía Jorge orgulloso de su resultado. A pesar de que en un principio pensaba que no iba a conseguir resolver, ha ocurrido todo lo contrario.

El concursante ha conseguido sorprendernos, porque ¡no era nada fácil!, sobre todo la última palabra. ¡Dale al play para revivir este panelazo final!