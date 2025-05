Jorge cae cuatro veces consecutivas en el Se lo doy y Gwydion se lo acaba quedando todo

Jorge no se ha librado de caer en el Se lo doy, y a Sonia le ha dado una alegría, porque sus dos gajos y sus 25 euros han pasado a estar en sus manos: “Sonia es lo que quería, que tu cayeras en el Se lo doy para darle el Empiezo yo y la Ayuda final”, decía Jorge Fernández.

El concursante ha seguido tirando sin suerte, pues ha caído otras tres veces más en el Se lo doy y no ha logrado remontar porque ha intentado comprar la vocal “I”, que no estaba en el panel y ha perdido el turno dándoselo a Sonia, pero esta, que ha esquivado la Quiebra, ha dicho la letra “L”, que tampoco estaba y como no tenía comodín, ha perdido el turno.

En cambio, Gwydion ha sabido jugar sus cartas y ha utilizado el Me lo quedo quitándole todo a Sonia, es decir, una parte del Gran premio, el Empiezo yo, la Ayuda final y sus 200 euros.

Como él ya tenía 100 euros de haber jugado antes, se ha conformado con lo puesto y se ha lanzado a resolver. ¡Vaya giro de panel! No te lo pierdas.