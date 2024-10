“¡Hemos venido a jugar!”: Tereta se arriesga y levanta el Exprés con dos letras en el panel

Tereta ha venido a por todas y eso se nota. Desde el primer momento, la concursante ha tenido una suerte increíble, que le ha hecho coger mucha confianza en sí misma.

En el panel de la letra oculta le ha tocado el Exprés y ella no ha dudado en levantarlo y probar suerte: “¡Venga me voy a arriesgar, hemos venido a jugar!”. Una pena que el panel estuviera prácticamente vacío y no haya podido resolverlo.

Después de este momento, todo ha ido a peor, y no solo para Tereta. La gallega ha caído en un Se lo doy y ha tenido que entregarle todos sus gajos a su compañera Sandra.

Por suerte para Fran, Sandra ha repetido el mismo patrón que la gallega y ahora los gajos de Tereta pertenecen al murciano. Sin embargo, el concursante no sabe la respuesta del panel: “Es que no lo veo”.

El turno le ha vuelto a llegar a Tereta, quien ha vuelto a caer en el Pierde turno. “Se ha contagiado de Sandra y de Fran y ha perdido el turno”, ha dicho Jorge Fernández. Finalmente, Sandra ha sido quien ha conseguido resolver el panel. ¡Revive este momento tan divertido!