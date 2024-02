¡Amor a raudales! Joaquín dedica una canción a su pareja: “Es el amor de mi vida”

El programa de San Valentín ha inundado de amor y pasión el plató de La ruleta de suerte. Después de una fantástica interpretación a la guitarra de Love de Frank Sinatra, Joaquín Padilla ha realizado un gesto para dedicarle la canción a su pareja.

Jorge lo ha apreciado y le ha dicho: “Me he fijado qué has dedicado esta canción a alguien, te he visto”.

Joaquín le ha respondido gritándolo a los cuatro vientos: “Se lo he dedicado a Chus, el amor de vida”. ¡Qué bonito es el amor! ¡Dale al play y revive el temazo que le ha dedicado Joaquín a su pareja!