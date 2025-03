De 450 euros a colocarse la primera con 1.000 euros: Paloma se decide a levantar el panel Exprés

¡Paloma ha levantado el Exprés en el momento perfecto! Aunque cabía la posibilidad de que fallara en alguna letra y, por lo tanto, perder el dinero acumulado, ¡la concursante lo ha hecho de maravilla! De un momento a otro ha conseguido sumar 550 euros a su bote.

Aunque Paloma estaba dudosa en si levantarlo o no, ha querido jugársela y no le ha salido nada mal: “Con lo poco que me gusta a mí poner las lavadoras”, decía, a lo que Jorge Fernández ha respondido: “No, esto es el lavavajillas”. Que la concursante no tenga lavavajillas ha dado de que hablar, y es que a veces es mejor fregar a mano para evitarse líos como los de Jorge Fernández.

El presentador ha aprovechado para contar que un día que no tenía pastilla le echó jabón del de fregar al lavavajillas y se le llenó todo de espuma: “La fiesta de la espuma yo solo ahí en casa”, decía partiéndose de la risa, y es que no sé a vosotros, pero a mí se me ha venido la imagen del presentador hasta arriba de espuma.

La concursante se ha quitado los nervios de un plumazo y aunque quería resolver antes de tiempo con tal de quitárselo de encima, el presentador le ha dicho que le quedaban dos consonantes más. Y es que eso significaba ¡más dinerito! Paloma tenía el panel en un buen momento para usar el Exprés y no ha podido tomar mejor decisión ¡De 450 euros ha pasado a 1.000 con los que se coloca la primera! Veremos cómo sigue, pero de momento, ¡no te pierdas este gran panel!