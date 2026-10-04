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Pepa Romero, sobre la organización de su boda con Manolo: “Es el hombre de mi vida”

Pepa Romero está a punto de casarse y, durante su visita a la cocina de Joseba Arguiñano, ha explicado cómo va la organización en estos momentos previos a la gran celebración que se avecina.

Pepa Romero y Joseba Arguiñano

Pepa Romero, sobre la organización de su boda con Manolo: “Es el hombre de mi vida”

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Borja Tamayo
Publicado:

El día a día de una periodista como Pepa Romero no es precisamente tranquilo y, como tal, tiene poco tiempo para cocinar. Así lo ha contado durante su visita al programa de Joseba Arguiñano, confesando que en “su casa cocina su madre” o, en su defecto, “Manolo, su prometido”.

Pepa ha explicado que “están empezando a prepararlo todo” para el gran día, eligiendo menús y demás aspectos de la celebración. Un proceso que afirma “estar disfrutando”, llevando la voz cantante de cómo serán las cosas: “Estamos mi madre y yo codo con codo”.

De igual modo, ha querido deshacerse en elogios hacia Manolo, dejando claro que “es un cielo” y, por supuesto, “el amor de su vida”. Puedes dar play al vídeo de arriba para disfrutar de sus declaraciones al completo.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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