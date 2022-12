Vídeo inédito: Marc Márquez desvela a Joaquín su estrategia para ganar

“¿Tú corres siempre pensando en ganar?” le pregunta el novato a Marc Márquez sobre las victorias en MotoGP.

El piloto catalán asegura que en muchas carreras no piensas solo en ganar, “hace cinco años te habría dicho que sí, que solo pienso en ganar, pero era más inconstante” afirma Márquez.

“Ahora este último año he aprendido que era inviable, si no estás listo para ganar, no puedes” asegura Marc Márquez. El piloto le explica la estrategia en la que no es necesario entrar primero para ser Campeón del Mundo, aunque siempre está bien tener un comodín. “Ahí, me gusta ganar, ganando” sentencia Márquez.