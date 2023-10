Las primeras palabras de Joaquín tras su experiencia como reportero: “Me encantaría dar las Campanadas en la calle”

Joaquín Sánchez se ha caracterizado y micrófono en mano ha salido a la calle para preguntar sobre una encuesta a los viandantes. Un reportaje que le ha hecho al exfutbolista enfrentarse a la opinión de la gente cara a cara.

“Ha sido brutal, pero es muy difícil”, ha asegurado el exfutbolista sobre el trabajo de reportero. “En la calle te encuentras de todo y a veces las respuestas no son las que esperas y tienes que improvisar”, ha afirmado Joaquín sobre su experiencia micrófono en mano.

Tras horas de caracterización con maquillaje y peluquería, el excapitán del Betis sufrió el ser reconocido por algunas personas por su voz. “Al disfrazarme la gente no me ubicaba, pero al hacer la pregunta ya me podían reconocer”.

Joaquín se ha mojado sobre qué reportaje le gustaría cubrir, “me encantaría dar las Campanadas en la calle”, ha dicho el Novato sobre el reportaje soñado.