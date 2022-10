Pablo Motos, sobre su día a día a Joaquín: “Mi trabajo se basa en la obsesión”

Pablo Motos enseña a Joaquín la importancia de crearse conversaciones en tu cabeza con el invitado al que vas a entrevistar. Por ejemplo, “si tengo que entrevista a Rosalía, la empiezo a escuchar, a leer lo que han escrito sobre ella y me preparo las conversaciones”, todo eso con el fin de encontrar un punto por el que entrar a la entrevista con tu invitado.

El presentador de ‘El Hormiguero’ recuerda con cariño una entrevista con Enrique Iglesias en la que no le salían respuestas largas hasta que consiguió hacer entrar al cantante hablando de su avión privado.

‘Joaquín, el novato’ bromea con su invitado, “¿esa pregunta no me la has hecho a mi nunca, Pablo?