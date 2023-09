Ana Obregón revive su momento más trágico tras la muerte de su hijo: “Me subí a un balcón y fue Alessandro el que me salvó la vida”

“Se llama empatía ponerse en corazón o en el alma de otra persona”, ha explicado la invitada de Joaquín, el novato ante lo difícil que le resultó escribir el libro, “en mi vida mi éxito era mi hijo”, ha confesado emocionada la actriz.

Ana Obregón ha revivido el duro proceso de perder a su hijo Aless, “yo este proceso lo viví sin anestesia”, ha explicado muy emocionada.

La actriz ha sufrido recordando la imagen de su hijo al morir, “estuve abrazada a él hasta el final y se lo llevaron”. Ana Obregón ha relatado el trágico momento que vivió en el apartamento al fallecer Aless.

Entre lágrimas, Ana Obregón ha confesado que tenía todo pensado cuando le dijeron que su hijo no se iba a curar, “no podía aguantar ese sufrimiento, no podía con el dolor”, le ha asegurado a Joaquín Sánchez.

La invitada cuenta cómo se encerró en la habitación del séptimo piso del apartamento y salió al balcón, “no tenía ni miedo ni nada, yo solo me quería ir con él”, ha confesado Ana Obregón.

En el momento en el que estaba en el balcón, Alessandro Lequio llamó a la puerta de la habitación, “él no lo sabe, pero me hizo volver a una realidad que no soportaba y fue Alessandro el que me salvó la vida sin saberlo”.

El padre de su hijo le dijo que tenían una misión que les había pedido Aless antes de morir. Un objetivo que a Ana Obregón le hizo tener un motivo para vivir, la búsqueda de la pequeña Ana Sandra.