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“No sabes lo que soy capaz de hacer: la amenaza de Alberto Chicote en Una fiesta de muerte

Las celebridades van a vivir una fiesta diferente, una invitación en la que una de esas personas va a morir. Descubre Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3.

La amenaza de Alberto Chicote en Una fiesta de muerte

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Carmen Pardo
Publicado:

Antonio Resines, Marta Sánchez, Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Glòria Serra y Esperansa Grasia serán los invitados de Una fiesta de muerte con Àngel Llàcer como maestro de ceremonias.

Una de las celebridades va a morir y el resto tendrán que seguir las pistas y sacar sus conclusiones sobre quién es el asesino, que no se encuentra entre las siete celebridades invitadas a la fiesta.

Alberto Chicote ha lanzado una amenaza sobre cómo puede resultar su participación en Una fiesta de muerte, “No sabes lo que soy capaz de hacer” ha dicho el cocinero.

No te pierdas el mayor misterio de la televisión, Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3.

Antena 3» Programas» Una fiesta de muerte

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