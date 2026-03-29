“No sabes lo que soy capaz de hacer: la amenaza de Alberto Chicote en Una fiesta de muerte

Antonio Resines, Marta Sánchez, Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Glòria Serra y Esperansa Grasia serán los invitados de Una fiesta de muerte con Àngel Llàcer como maestro de ceremonias.

Una de las celebridades va a morir y el resto tendrán que seguir las pistas y sacar sus conclusiones sobre quién es el asesino, que no se encuentra entre las siete celebridades invitadas a la fiesta.

Alberto Chicote ha lanzado una amenaza sobre cómo puede resultar su participación en Una fiesta de muerte, “No sabes lo que soy capaz de hacer” ha dicho el cocinero.

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