Memores momentos | Programa 1
Glòria Serra confusa ante el pin del Rayo Vallecano: “¿RVM? Esto lo tendré que buscar, no sé lo que es”
La periodista se queda en blanco al ver las siglas del club de futbol madrileño y no le viene a la mente la asociación con el Rayo Vallecano.
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Al abrir una de las cajas durante la investigación, las celebridades se encuentran con un pin del Rayo Vallecano.
Glòria Serra coge el pin entre sus dedos y se muestra confusa al ver las iniciales, “¿RVM, esto lo tendré que buscar porque no se lo que es?” ha confesado la periodista.
Para Marta Sánchez “es un grupo de fútbol” y Alberto Chicote ha asegurado que no se esperaba encontrarse con esa prueba.
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