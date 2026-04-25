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Una fiesta de muerte: juega en directo y gana 3000 euros

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Glòria Serra confusa ante el pin del Rayo Vallecano: “¿RVM? Esto lo tendré que buscar, no sé lo que es”

La periodista se queda en blanco al ver las siglas del club de futbol madrileño y no le viene a la mente la asociación con el Rayo Vallecano.

Glòria Serra confusa ante el pin del Rayo Vallecano: “¿RVM? Esto lo tendré que buscar, no sé lo que es” Agencia(*)

Glòria Serra confusa ante el pin del Rayo Vallecano: “¿RVM? Esto lo tendré que buscar, no sé lo que es”

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Carmen Pardo
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Al abrir una de las cajas durante la investigación, las celebridades se encuentran con un pin del Rayo Vallecano.

Glòria Serra coge el pin entre sus dedos y se muestra confusa al ver las iniciales, “¿RVM, esto lo tendré que buscar porque no se lo que es?” ha confesado la periodista.

Para Marta Sánchez “es un grupo de fútbol” y Alberto Chicote ha asegurado que no se esperaba encontrarse con esa prueba.

Así es Una fiesta de muerte

Una fiesta de muerte, la nueva revelación internacional que llega el próximo sábado a Antena 3, presenta el espectacular casting de su primera entrega

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