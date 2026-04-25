Glòria Serra confusa ante el pin del Rayo Vallecano: “¿RVM? Esto lo tendré que buscar, no sé lo que es”

Al abrir una de las cajas durante la investigación, las celebridades se encuentran con un pin del Rayo Vallecano.

Glòria Serra coge el pin entre sus dedos y se muestra confusa al ver las iniciales, “¿RVM, esto lo tendré que buscar porque no se lo que es?” ha confesado la periodista.

Para Marta Sánchez “es un grupo de fútbol” y Alberto Chicote ha asegurado que no se esperaba encontrarse con esa prueba.