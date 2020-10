José Luis Corcuera, exministro socialista, sobre la gestión de la pandemia del coronavirus: "Rotundo suspenso al Gobierno"

El que fuera ministro del Interior durante el gobierno de Felipe González entre 1988 y 1993, y militante durante 40 años del Partido Socialista, José Luis Corcuera, ha estado hoy en Espejo Público de Antena3 Noticias con Susanna Griso, y ha sido especialmente crítico con la gestión del Gobierno: "Un suspenso absoluto".

Sobre la gestión del Gobierno

"Cuando el Dr. Cavadas puso en antecedentes lo que en ese momento podía estar ocurriendo y lo que podía ocurrir, lo pusieron a parir", en referencia a la entrevista realizada en Espejo Público al Doctor Pedro Cavadas en enero.

Al ser preguntado por la gestión de la pandemia del coronavirus, el exministro manifestó que "me enfada que el otro día el Ministro de Sanidad que no hay peor ciego que el que no quiere ver", en referencia a cuando en enero todo el mundo le quitaba importancia al virus, tachándolo de "una gripe".

Sobre la moción de censura

Corcuera también ha manifestado que Pedro Sánchez "tiene que borrar su intervención en la moción de censura, porque está basada en lo que el Tribunal Supremo dice que no vale de la sentencia".

En ese momento el exministro ha aprovechado para hablar sobre su amistad con los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con los exconsejeros andaluces Magdalena Álvarez y Pedro Zarrias, condenados por el caso de los ERE de Andalucía.

"Soy su amigo porque creo que no se llevaron un duro" a lo que ha manifestado que, en caso de que el Supremo fallase en su contra, seguiría siendo su amigo porque "la amistad adquiere valor cuando el que la recibe tiene dificultades".

Corcuera, con delicados problemas de salud y, tras un susto en plató, se encuentra en buen estado. El desfibrilador habría actuado al detectar un ritmo distinto al regular.

