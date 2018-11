La madre del Cuco no entrará en prisión tras quebrantar la orden de alejamiento de su hijo, cómplice del crimen de Marta del Castillo

VEREDICTO DE FISCALÍA

Nuevo varapalo para la familia de Marta del Castillo. La madre de Javier García Marín, alias el Cuco, condenado como cómplice del crimen de la joven sevillana no entrará en prisión. Rosalía García quebrantó la orden de alejamiento de su hijo que supuestamente no podía estar en Sevilla y se trasladó hacia la ciudad con él para celebrar un cumpleaños. Por este quebrantamiento fue condenada a pagar una multa que no ha abonado tras declararse insolvente.