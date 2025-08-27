El PSOE de Madrid exige la cancelación del concierto de Henry Méndez en Madrid por decir "odio a los rojos"

El PSOE de Madrid ha pedido la cancelación del concierto de Henry Méndez en Villa de Vallecas (Madrid), programado el 13 de septiembre. Una postura que viene dada por unas declaraciones que dio el cantante dominicano pronunciando el siguiente discurso: "Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos".

Por su parte, Ignacio Benito, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, se ha pronunciado pidiendo "su cancelación inmediata y su sustitución por un(a) artista que traiga música y buen rollo, no odio y enfrentamiento". "Vamos, lo mínimo que se espera de unas fiestas" ha agregado.

El Ayuntamiento de Madrid afirma que el concierto de Henry Méndez "se celebrará"

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid mantendrá el concierto del cantante. Según ha declarado José Fernández, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid ha expresado que afirma que "se celebrará". Todo ello, en el marco de las Fiestas de la Virgen de la Torre que concurrirán entre el 5 y 14 de septiembre en el distrito villa de Vallecas.

"No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas donde se incluye la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar la actuación", ha afirmado el delegado de Políticas Sociales, según recoge 'Europa Press'. De esta forma, la postura de Fernández reivindica escuchar música "independientemente de lo que se piense ideológicamente".

También, el delegado ha añadido lo siguiente: "Igual que ha habido otras desafortunadas declaraciones, donde se ha dicho que todo aquel que votaba PP era fascista o donde se ha acusado al Partido Popular de un golpe de Estado, no dejan de ser grandes artistas,grandes creadores de cultura. La cultura es otra cosa, yo creo que hay que leer de todo, no hay que mirar las ideologías".

Más Madrid tilda de "amiguismo" tras las declaraciones de Henry Méndez

Por su parte, el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño ha subrayado el "amiguismo" y el "fanatismo ideológico" del Gobierno municipal."El PP: qué mejor cartel para las fiestas de Vallecas. Amiguismo, fanatismo ideológico y clientelismo en estado puro, a lo Mario Vaquerizo" ha expresado el portavoz en la red social 'X'.

La trayectoria de Henry Méndez

El artista dominicano aterrizó en Barcelona en el año 1992. Fue en la ciudad condal donde dio sus primeros pasos en la música. No fue hasta el 2013 cuando 'Mi Reina', uno de sus primeros éxitos. Una estela a la que le siguió otros de sus grandes hits: 'El Tiburón'.

A lo largo de su carrera ha lanzado dos álbumes y multitud de singles con los que se ha consolidado como artista dentro del panorama musical.

