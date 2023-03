Los vecinos de Badajoz a los que el agua les sale marrón: "He tenido infecciones, me pica la cabeza y no me puedo lavar mis partes"

Los vecinos de Valencia del Ventoso (Badajoz) no pueden más. Desde el pasado verano el agua que sale de sus grifos es de color marrón. Un agua que no es apta para el consumo humano y les está provocando diversas lesiones.

El motivo es que el embalse de las culebras lleva 30 años sin limpiarse y está lleno de fango. De este agua se abastecen las viviendas del pueblo. El agua llega a las casa de color ocre y esto hace que no sea apta para el consumo. Esto implica que se incrementen el número de enfermedades como eccemas, infecciones de orina, hongos y diversos problemas de piel.

"Tuve una infección en la boca que yo creo que era un herpes. La cabeza me pica mucho con el agua del grifo y mis partes no me las puedo lavar con agua del grifo y tengo que lavarme con agua de garrafa", cuenta una vecina a los micrófonos de Espejo Público.

El problema se extiende al pasado verano. Por el momento el Ayuntamiento no esta dispuesto a limpiar el pantano porque es muy costoso, tal y como aseguran los vecinos.

Un agua que contiene restos de animales, aguas fecales y es cancerígena

Los vecinos creen que las tuberías son de amianto, un material prohibido como conductor desde hace más de 20 años. "No nos las cambian", dice una vecina.

Desde la Junta de Extremadura les dicen que el agua está bien y que es potable. En el Ayuntamiento carecen de apoyo porque la alcaldesa dice que el agua es potable así como los análisis de Sanidad y Aqualia, mantiene una de las mujeres que protesta por el agua. "Nosotros hemos hecho análisis por nuestra cuenta y ese agua tiene restos de animales, aguas fecales y es cancerígena. Este agua nunca se ha bebido porque no es potable. La hemos usado para lavar", señala.