Tres historias felices nada frecuentes. La vida tras cruzar el mar en patera

“Nuestros hijos no soportarían enfrentarse a cruzar el mar en una patera”. Ni lo soportarían ellos, ni nosotros (usted o yo) podríamos imaginarlo. Pero Abdoulaye se subió a una balsa de goma en Mali con cuatro compañeros. Sólo él sobrevivió y pudo llegar a las costas de Almería. Alí vino de Ghana en una patera. Su hermano falleció en la travesía. Ambos fueron menores no acompañados y sobrevivieron para contarlo. Ahora trabajan en nuestro país. Alguien confió en ellos.

¿Por qué los contratas a ellos y no a mi hermano o a mi marido?

Félix Eguia es un empresario de la alimentación que ya ha dado trabajo a 12 de estos jóvenes. Recuerda que cuando hizo las primeras contrataciones, le preguntaban en el comité de empresa “por qué ellos sí y mi hermano, mi primo o mi marido, no”. La respuesta era evidente, al menos para él: “porque tu hermano te tiene a ti y ellos no tienen a nadie”. Félix contrata a gente como Abdoulaye a través de la Fundación Raíces, pero reconoce que “lo ideal sería que Europa se preocupase de estos niños en origen. El problema de la llegada ilegal de menores no se va a solucionar hasta que no actuemos en origen, poniendo sanciones a los países que colaboren con las mafias que embarcan a estos niños en cayucos”.

La tarifa de la mafia: 4.000 euros por un hueco en la patera

Hafida vino de Marruecos en patera. Es de las pocas niñas que se embarcan en esta aventura de lanzar una moneda al aire. Pagó 4.000 euros a una mafia para poder navegar y la moneda cayó de cara: hoy trabaja como administrativa en la empresa de Félix. Alí es jefe de la zona de frío en la cocina del chef Javier Muñoz Calero. La mitad de su plantilla son jóvenes que un día se embarcaron jugándose la vida: “por mis manos han pasado más de cincuenta chicos. Es gente fuerte que quiere un porvenir mejor”. Pero en alguna ocasión ha tenido problemas por contratarlos: “me han mandado cartas de amenazas. Que si he traído el mal al barrio, me han roto la terraza…”

“Quién pagará nuestras pensiones?

Tanto Félix como Javier sostienen que sin trabajadores como éstos, sería imposible cubrir plantillas en fábricas, servicios, hostelería, en el campo… “España los necesita ¿Quién si no va a pagar nuestras pensiones, los que están estudiando hasta los 34?”.

