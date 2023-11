La petición de Penélope Cruz y Javier Bardem al arquitecto Joaquín Torres: "No tengo miedo de seguir hablando"

Desde que Joaquín Torres colabora en el programa Espejo Público al arquitecto le han salpicado varias polémicas fruto de sus opiniones. En las últimas semanas Torres arremetió contra Mar Flores al tacharla de oportunista por sus palabras tras la muerte del empresario Fernando Fernández Tapias. La modelo comentaba que en el último año alguien había cortado la comunicación entre ambos. Unas declaraciones que no gustaron nada a Torres y que calificó de "sucias".

Joaquín señala que esa opinión la dio el día de la muerte del empresario. "Las declaraciones me parecen repugnantes y de una falta de respeto terrible. Yo soy un bocazas y digo ante los micrófonos y no me privo de nada. La conozco desde hace muchísimos años", mantiene. Además ha añadido que Mar Flores ha acudido a visitar la casa de sus padres con intención de comprarla acompañada por 3 señores diferentes en un corto periodo de tiempo "porque lo que busca es eso". Una casa que por menos de 9 millones de euros no se vende, explica. "Mar Flores es una persona en busca del dinero", afirma.

La advertencia de Pe y Bardem a Joaquín Torres

Joaquín Torres ha recibido un burofax por parte de los actores Penélope Cruz y Javier Bardem tal y como él mismo ha confirmado. Los actores le piden que deje de hablar de ellos tras contar en el programa lo difícil que fue llevar a cabo el proyecto de su vivienda. Un trabajo al que al final el arquitecto renunció por la obsesión que mantenían los intérpretes con la privacidad.

Apunta que pese a la advertencia no tiene ningún miedo de seguir hablando de la pareja. Reconoce que lo pasó muy mal y él mismo decidió no terminarle la casa. "No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos: de chivar. Los dos que se hacían pareja, oscarizados, se hacían una casa juntos, se casaban y tenían un niño juntos", apunta.

Cuenta Joaquín que un día Pe y Bardem le llamaron a las 5.00 horas diciendo que cómo había filtrado determinadas informaciones cuando él ni si quiera lo sabía. "Es imposible trabajar con alguien en el que no confías".