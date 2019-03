Susanna Griso confiesa que le ofrecieron ser jefa de prensa del Barça: "La verdad es que dudé"

Inmersos en plena precampaña electoral y en época de 'fake news', los bulos o mentiras salpican a distintas figuras. Algunos medios apuntan a que la periodista catalana Susanna Griso podría dar el salto a la política como número dos de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona. Todo empezaba este domingo con un reportaje de 'El Español' que la situaba como una de las 8 posibles candidatas para ir de 'ticket' del exprimer ministro francés. Una noticia contradictoria podríamos decir: por un lado incluía su foto e insinuaba esta posibilidad, pero por otro en el cuerpo de la noticia afirmaba que la opción Griso "está muy fuera y lejos de toda materialización".

La presentadora ha desmentido tajantemente esta información. "Yo jamás saltaré al ruedo político, os lo puedo prometer", afirmaba. Asegura que ningún partido político le ha tentado para formar parte de sus filas aunque ha confesado que el Fútbol Club Barcelona sí le ofreció ser jefa de comunicación: "Ahí sí dudé", afirmaba la periodista entre risas. "No, en serio me gusta mucho mi trabajo y no me lo planteo", matizaba.