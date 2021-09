Espejo Público intenta conseguir uno de los retos más complicados de Pilar Rubio

Diego Revuelta y Nando Escribano, colaboradores de Espejo Público, han intentado emular a Pilar Rubio en su reto de sostener un vaso en la frente, sujetarlo con los pies y poder beber el líquido de su interior. Una hazaña con la que Pilar Rubio hizo gala de su flexibilidad y dejó boquiabierto al público de 'El Hormiguero 3.0'.

Con un ambiente de tensión ambos colaboradores del programa han comenzado a desarrollar el reto. Tanto Escribano como Revuelta han hecho gala de una gran flexibilidad que incluso ha sorprendido a la presentadora Susanna Griso. "He de reconocer que no daba un duro por vosotros y me estáis sorprendiendo favorablemente", apuntaba.

Cuando parecía que el reto se iba a dar por superado los intrépidos reporteros han errado en un movimiento de piernas que ha hecho que el vaso cayera al suelo sin posibilidad de sujetarlo con las piernas. Ambos han valorado el mérito de Pilar Rubio y cómo la presentadora se trabaja cada reto para dar lo mejor de sí misma en El Hormiguero 3.0.

