Rifirrafe entre Carmen Ro y Soto Ivars, por el caso Juana Rivas: "No sé como tienes la capacidad de juzgar"

Este martes 22 de julio Juana Rivas deberá entregar a su hijo Daniel, de tan solo 11 años, a su padre, quien vive en Italia. Así lo ordenó el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granada el pasado 16 de julio, que otorga la custodia al padre. Desde el día en el que se conoció la noticia, el hijo mayor de Juana ha escrito varias cartas pal Presidente de la Junta de Andalucía para frenar que esto ocurra.

"Ayuda a mi hermano a que tenga una infancia feliz"

En la carta, el hermano de Daniel dice textualmente: "Le escribo la carta a raíz de la desesperación que estamos atravesando. He sido un niño maltratado por mi padre, y sé de primera mano por el infierno que está pasando mi hermano. Mi hermano corre más peligro que nunca porque mi padre lo amenaza con matarlo. Pido ayuda a mi hermano para tener una infancia feliz, ya que yo no la he podido tener".

"Juana intentaba poner a los niños en contra del padre"

Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie, y han sido comentadas en Espejo Público por el escritor y columnista español, Juan Soto Ivars, quien no se las cree. "Daniel se ha criado con su padre en Italia, el único momento en el que no ha estado con su padre es cuando Juana lo secuestró. Los servicios sociales italianos se tomaron con tanta seriedad las denuncias falsas de Juana Rivas de maltrato a los niños y a ella, que la familia paterna estuvo bajo estricta vigilancia, dos veces por semana iban a su casa, estaban súper vigilados, y jamás encontraron nada. Sólo encontraron un informe en el que Juana intentaba poner a los niños en contra del padre", ha admitido el colaborador de Espejo Público.

Los audios que defienden al padre

El periodista ha reafirmado su postura sacando a la luz los audios que se publicaron en el diario El Mundo, en los cuales Daniel le decía a su padre que hacía todo lo que hacía porque su madre le pedía que mintiera y que dijera que le pegaba, por miedo a que se enojara con él. "La carta la ha escrito bajo vigilancia de la madre", ha opinado el colaborador.

Momento de tensión en el plató de Más Espejo

Palabras a las que la periodista Carmen Ro, ha saltado generando un ambiente de tensión en el plató de Más Espejo: "No sé como tienes esa capacidad de juzgar", le ha dicho. A lo que Juan Soto ha contestado: "Cómo es posible que los niños estuvieran bajo vigilancia estricta de los servicios sociales italianos, mientras los testimonios inducidos por la madre ya se estaban produciendo, y se estaban produciendo investigaciones y nadie veía nada. Aquí no hay que estar con el padre o la madre, hay que estar con la verdad".

