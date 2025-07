Ana Obregón desvela cómo descubrió la infidelidad de Alessandro Lequio: "Llamé a la puerta y me abrió ella"

Ana Obregón ha compartido uno de los momentos más duros de su vida personal. La actriz y presentadora ha contado cómo se enteró de la infidelidad de Alessandro Lequio, padre de su hijo, revelando que fue una escena digna de una película.

"Llamé a la puerta y me abrió ella", confesó, refiriéndose a la mujer con la que Lequio le estaba siendo infiel. Según nos cuenta, le llamó una amiga que les vio juntos y no pudo evitar ir corriendo en el coche para pillarles 'in fraganti'.

Cuando la mujer le abrió la puerta, Ana recuerda que le dijo: "Dile al padre de mi hijo que salga". Pese a que le negó que estuvieran allí, Ana vio con sus propios ojos la infidelidad de Lequio.

Años después de aquel episodio, afirma que ha logrado perdonar y que, por el bien de su hijo, mantuvieron una buena relación. ¡No te pierdas la historia al completo en el vídeo de arriba!