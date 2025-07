¿Te pueden despedir en una empresa por una infidelidad? La abogada Sandra Burgos da la respuesta

Tras el escándalo de una presunta infidelidad durante el concierto de Coldplay, en el que dos trabajadores de la empresa Astromer salían con actitud cariñosa en la 'kiss cam', Miquel Valls ha confirmado en Espejo Público que han despedido a ambos trabajadores tras lo sucedido pero, ¿puede una empresa despedirte por una infidelidad?.

La abogada matrimonialista, Sandra Burgos, ha desvelado la respuesta en Espejo Público: "Aquí en España no te pueden despedir, tu vida personal es tu vida personal, mientras no hagas un abuso de poder, no te pueden despedir, atentaría al artículo 18 de la Constitución y contra el artículo 42 del estatuto de los trabajadores, con lo cual todos tranquilos y tranquilas menos los cornudos".

Aunque una infidelidad no sea motivo de despido, la repercusión sí puede serlo. Según ha reconocido la abogada: "La empresa podría despedirte por perjudicar su imagen. En Estados Unidos no está nada bien visto tener algo con alguien en el trabajo, y si te pillan en un concierto de Coldplay pues peor. La empresa se ha podido ver perjudicada. En España la normativa no es tan estricta como en EEUU".

Se habla mucho de lo que la empresa puede hacer con los trabajadores pero, ¿qué represalias pueden tener los protagonistas de esta historia?, pues según ha reconocido Sandra Burgos: "Una cosa es que tú vayas a un concierto, y la otra es que estés cediendo tus derechos de imagen. Ellos pueden demandar a Coldplay por haberlos grabado, además del martirio que les ha provocado a estas personas, no solo a nivel personal, sino también laboral. Los memes están corriendo muy rápido por las redes sociales, son daños por los que ellos podrían demandar".

